Клуб КХЛ «Йокерит» подписал контракт с нападающим Плэттом

ТАСС , 16 июля. Хельсинский «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с канадским нападающим Джеффом Плэттом , имеющим белорусское гражданство. Об этом сообщает пресс— служба клуба.

Соглашение финского клуба с 33-летним форвардом рассчитано на один сезон.

"Плэтт очень универсальный нападающий, который даст нашей команде свой опыт и мастерство. Мы очень рады, что он стал частью нашего клуба. Плэтт очень быстрый игрок, который может, как сам забрасывать шайбы, так и создавать моменты для партнеров. Он боец по духу, а также может сыграть как в центре нападения, так и на фланге атаки", — прокомментировал подписание новичка генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.

Плэтт с 2016 года играл в составе московского ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в регулярном чемпионате, набрав 11 очков (8 шайб + 3 передачи), а также сыграл в 10 матчах плей-офф, отдав две результативные передачи. За свою карьеру в КХЛ, где Плэтт выступает с 2008 года, он играл за минское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Всего форвард провел 504 матча в лиге, забросив 165 шайб и отдав 132 передачи.

В Национальной хоккейной лиге Плэтт играл за «Коламбус» и «Анахайм». Всего он провел 46 матчей в лиге, забросив четыре шайбы и отдав 10 передач. В 2012 году Плэтт принял белорусское гражданство. В составе сборной Белоруссии он провел 25 матчей и набрал 16 очков (7+9), сыграв на трех чемпионатах мира (2014, 2016, 2018).