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Бывший ассистент капитана финского ТПС близок к переходу в «Слован»
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Бывший ассистент капитана финского ТПС близок к переходу в «Слован» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
По сведениям словацких СМИ, бывший нападающий ТПС Патрик Вирта в ближайшее время станет игроком братиславского «Слована». 21 мая 2018 года хоккеист покинул финский клуб по истечению контракта.
22-летний форвард провёл выступал за ТПС на протяжении трёх сезонов (2015-2018), в последнем из сезонов являясь ассистентом капитана. В 58 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Патрик забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач, в 8 играх плей-офф на счету Вирты 3 (2+1) очка. Всего за карьеру в чемпионате Финляндии хоккеист принял участие в 160 играх, в которых отметился 81 (39+42) баллами при показателе полезности «+17».
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