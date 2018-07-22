Кубок Овечкина впервые разыграли в Подмосковье

Кубок Александра Овечкина впервые разыграли в Подмосковье

В турнире приняли участие шесть команд из Одинцова, Электростали , Мытищ и других городов Московской области.

В России впервые прошли соревнования имени трехкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина

Хоккейный турнир имени спортсмена состоялся в Подмосковье. В турнире приняли участие шесть команд из Одинцова, Электростали, Мытищ и других городов Московской области.

В субботу состоялся финал, в котором встретили мытищинский «Атлант» и воскресенский «Химик», который и стал победителем турнира. Игра завершилась со счетом 3:1. А бронза досталась команде «Армада» из Одинцово. В церемонии награждения принял участие сам обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, а также мэр Подмосковье Андрей Воробьев

Ранее сообщалось, что российский хоккеист, нападающий американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился премии спортивного телеканала ESPN как лучший спортсмен года.