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Кубок Овечкина впервые разыграли в Подмосковье
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Кубок Александра Овечкина впервые разыграли в Подмосковье 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
В турнире приняли участие шесть команд из Одинцова, Электростали, Мытищ и других городов Московской области.
В России впервые прошли соревнования имени трехкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина.
Хоккейный турнир имени спортсмена состоялся в Подмосковье. В турнире приняли участие шесть команд из Одинцова, Электростали, Мытищ и других городов Московской области.
В субботу состоялся финал, в котором встретили мытищинский «Атлант» и воскресенский «Химик», который и стал победителем турнира. Игра завершилась со счетом 3:1. А бронза досталась команде «Армада» из Одинцово. В церемонии награждения принял участие сам обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, а также мэр Подмосковье Андрей Воробьев.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист, нападающий американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился премии спортивного телеканала ESPN как лучший спортсмен года.
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