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«Амур» расторг контракты с трёмя хоккеистами
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«Амур» расторг контракты с трёмя хоккеистами 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Амур» расторг контракты с трёмя хоккеистами — с нападающими Дмитрием Кирилловым и Дмитрием Клоповым, а также защитником Марком Янчевским, информирует официальный «твиттер» хабаровского клуба. Контракты расторгнуты ро взаимному соглашению.
27-летний Кириллов за последние два сезона принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ и сделал одну результативную передачу
28-летний Клопов в минувшем сезоне забросил 2 шайбы и сделал 7 голевых передач в 42 играх «регулярки», в 4 матчах плей-офф очков не набрал.
20-летний Янчевский в сезоне-2017/18 10 раз попадал в заявку на матч КХЛ, однако на лёд так и не вышел.
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