«Амур» расторг контракты с трёмя хоккеистами

27-летний Кириллов за последние два сезона принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ и сделал одну результативную передачу

28-летний Клопов в минувшем сезоне забросил 2 шайбы и сделал 7 голевых передач в 42 играх «регулярки», в 4 матчах плей-офф очков не набрал.

20-летний Янчевский в сезоне-2017/18 10 раз попадал в заявку на матч КХЛ, однако на лёд так и не вышел.