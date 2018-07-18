Экс-форвард «Детройта» перебрался в КХЛ

Финский нападающий Теэму Пулккинен заключил контракт с минским «Динамо». Прошлый сезон 26-летний форвард провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Вулвз».

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), соглашение Пулккинена с бело-голубыми рассчитано на один сезон.

За свою карьеру хоккеист выступал за «Детройт», «Миннесоту» и «Аризону», проведя в НХЛ в общей сложности 83 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал девять голевых передач.

В составе сборной Финляндии Пулккинен стал в 2016 году вице-чемпионом мира.