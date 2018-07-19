Овечкин признан спортсменом года

Овечкина признали спортсменом года

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал спортсменом года по версии американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Об этом сообщается в твиттере ESPN.

«На это потребовалось 13 сезонов, но Овечкин, наконец, забрал домой Кубок Стэнли и премию лучшего спортсмена этого года», — отмечается в сообщении.

По данным NBC Sports, 32-летний спортсмен стал первым игроком НХЛ, выигравшим эту премию с момента ее появления в 1993 году.

Ранее команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала плей-офф со счетом 4:3. Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Для Овечкина, который провел в НХЛ 13 сезонов, эта победа тоже стала первой.