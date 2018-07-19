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Овечкин признан спортсменом года
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Овечкина признали спортсменом года 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал спортсменом года по версии американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Об этом сообщается в твиттере ESPN.
«На это потребовалось 13 сезонов, но Овечкин, наконец, забрал домой Кубок Стэнли и премию лучшего спортсмена этого года», — отмечается в сообщении.
По данным NBC Sports, 32-летний спортсмен стал первым игроком НХЛ, выигравшим эту премию с момента ее появления в 1993 году.
Ранее команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала плей-офф со счетом 4:3. Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Для Овечкина, который провел в НХЛ 13 сезонов, эта победа тоже стала первой.
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