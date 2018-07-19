Овечкин переписал историю американского спорта

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Вашингтона».

Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе. В споре за награду россиянин обошел баскетболиста Джеймса Хардена , бейсболиста Хосе Алтуве и игрока в американский футбол Тома Брэди. Овечкин стал первым хоккеистом, удостоенным этой награды.

​Лучшей спортсменкой была названа олимпийская чемпионка 2018 года, сноубордистка Хлоя Ким . Она стала самым молодым призером Игр в сноуборде за всю историю, завоевав золотую награду в возрасте 17 лет.

Лучшей командой года признан чемпион Главной лиги бейсбола (MLB) клуб «Хьюстон Асторс».

32-летний Овечкин в этом сезоне впервые вышел с «Вашингтоном» в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал трофей. В активе нападающего также три победы на чемпионатах мира вместе со сборной России (2008, 2012, 2014).