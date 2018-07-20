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«Питтсбург» продлил контракт с Грантом, «Вашингтон» — с Боуи
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«Питтсбург» продлил контракт с Грантом, «Вашингтон» — с Боуи 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
«Питтсбург» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Дереком Грантом. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, за который он заработает 650 тысяч долларов. В минувшем сезоне в составе «Анахайма» он провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (12+12) очка.
"Вашингтон" продлил контракт с защитником Мэдисоном Боуи. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года, с зарплатой в 1 миллион долларов за сезон. Прошлый сезон стал для него дебютным в лиге. В 51 матче он сделал 12 результативных передач.
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