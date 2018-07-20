ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Пигановичем

ТАСС , 20 июля. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» подписал контракт с защитником Олегом Пигановичем . Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год.

Ранее хоккеист выступал за челябинский «Трактор», а также за "Спартак" "Амур" , «Авангард», «Донбасс», «Торпедо» и «Нефтехимик». В сезоне-2017/18 защитник провел 53 игры за нижнекамский клуб в регулярном чемпионате, забросил девять шайб и сделал 14 результативных передачах. В плей-офф Пиганович сыграл пять матчей и забросил две шайбы.

В завершившемся сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков за 56 игр, и не смогла выйти в плей-офф турнира.