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ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Пигановичем
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ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Пигановичем 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ГТРК Новосибирск
ТАСС, 20 июля. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» подписал контракт с защитником Олегом Пигановичем. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год.
Ранее хоккеист выступал за челябинский «Трактор», а также за "Спартак", "Амур", «Авангард», «Донбасс», «Торпедо» и «Нефтехимик». В сезоне-2017/18 защитник провел 53 игры за нижнекамский клуб в регулярном чемпионате, забросил девять шайб и сделал 14 результативных передачах. В плей-офф Пиганович сыграл пять матчей и забросил две шайбы.
В завершившемся сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков за 56 игр, и не смогла выйти в плей-офф турнира.
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