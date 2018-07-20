Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал подписание контракта с защитником Олегом Пигановичем.
«Я думаю, что сильных изменений в составе больше не будет. У нас есть свои игроки, воспитанники. С ними была проделана плодотворная работа весной. Нет смысла менять шило на мыло. Если будет вариант усиления — рассмотрим, но мы верим в тех игроков, которые есть сейчас в составе. Мы смотрели на нашу оборону и поняли, что необходимы игроки для большинства. Пиганович — опытный игрок, он нам точно не помешает. Мы не собираемся уходить от нашего стиля. Мы кое-что меняем, разумеется, но «Сибирь» должна хорошо двигаться, выигрывать силовую борьбу, но при этом играть с шайбой», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.