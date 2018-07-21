Овечкин: если молодёжь хочет попасть в сборную на ЧМ, пусть добивается

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, готов ли на чемпионатах мира уступить место в сборной России молодым хоккеистам. «Ещё неизвестно, сколько лет мне осталось в хоккее, поэтому будем надеяться, что шанс выиграть Олимпиаду в 2022 году — не последний. Готов ли на чемпионате мира уступить дорогу молодым, а сам бороться за победу на Кубке мира и Олимпиаде? Я всегда представляю свою страну с большой радостью и гордостью, поэтому, если молодые захотят получить место, пусть добиваются. Нужна конкуренция», — сказал Овечкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.