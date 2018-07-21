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Овечкин прокомментировал переход Ковальчука в клуб НХЛ «Лос-Анджелес»
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Овечкин прокомментировал переход Ковальчука в клуб НХЛ «Лос-Анджелес» 

RT на русском 48 минут назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о переходе своего соотечественника Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелес Кингз».
«У нас хорошие отношения. Конечно же, я следил за его контрактной историей. Сразу поддержал его, сказал ему: молодец, что решил вернуться в НХЛ», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».
Он выразил уверенность, что у Ковальчука всё получится в новой команде и не будет никаких проблем.
««Лос-Анджелес» — это хорошая команда», — подчеркнул Овечкин.
Ранее сообщалось, что Овечкина признали лучшим спортсменом года по версии премии ESPY.
RT на русском: последние новости
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