Овечкин прокомментировал переход Ковальчука в клуб НХЛ «Лос-Анджелес» 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о переходе своего соотечественника Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелес Кингз».
«У нас хорошие отношения. Конечно же, я следил за его контрактной историей. Сразу поддержал его, сказал ему: молодец, что решил вернуться в НХЛ», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».
Он выразил уверенность, что у Ковальчука всё получится в новой команде и не будет никаких проблем.
««Лос-Анджелес» — это хорошая команда», — подчеркнул Овечкин.
Ранее сообщалось, что Овечкина признали лучшим спортсменом года по версии премии ESPY.