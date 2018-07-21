Овечкин прокомментировал переход Ковальчука в клуб НХЛ «Лос-Анджелес»

«У нас хорошие отношения. Конечно же, я следил за его контрактной историей. Сразу поддержал его, сказал ему: молодец, что решил вернуться в НХЛ», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Он выразил уверенность, что у Ковальчука всё получится в новой команде и не будет никаких проблем.

««Лос-Анджелес» — это хорошая команда», — подчеркнул Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкина признали лучшим спортсменом года по версии премии ESPY.