Александр Овечкин: Думали, чем положить в Кубок Стэнли, и выбрали черную икру

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о том, как привез на родину Кубок Стэнли.

— Очень хорошие и добрые получились эти два дня. Все родные и близкие смогли потрогать кубок и насладились моментом. Запомнилось, что столько людей смогли сфотографироваться с Кубком Стэнли на Воробьевых горах. Провели незабываемые дни. Думали, что положить в кубок. Кто-то хлопья ест, а кто-то устрицы добавляет. Мы решили наполнить черной икрой, — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли. «Вашингтон» в финале обыграл «Вегас» с общим счетом 4:1.