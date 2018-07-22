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Александр Овечкин: Думали, чем положить в Кубок Стэнли, и выбрали черную икру
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Александр Овечкин: Думали, чем положить в Кубок Стэнли, и выбрали черную икру 

Российский стадион 33 минуты назад
Фото: Российский стадион
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о том, как привез на родину Кубок Стэнли.
— Очень хорошие и добрые получились эти два дня. Все родные и близкие смогли потрогать кубок и насладились моментом. Запомнилось, что столько людей смогли сфотографироваться с Кубком Стэнли на Воробьевых горах. Провели незабываемые дни. Думали, что положить в кубок. Кто-то хлопья ест, а кто-то устрицы добавляет. Мы решили наполнить черной икрой, — сказал Овечкин.
В минувшем сезоне Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли. «Вашингтон» в финале обыграл «Вегас» с общим счетом 4:1.
Российский стадион: последние новости
Первый Кубок Александра Овечкина пройдет в Одинцове 19-21 июля Главному волшебнику российского хоккея сегодня исполняется 40 лет Александр Овечкин стал лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY
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