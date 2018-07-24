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Попавший в страшное ДТП хоккеист вернулся на лед
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Парализованный в результате автокатастрофы хоккеист вернулся на лед 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Twitter
Бывший хоккеист канадской юниорской команды «Гумбольдт Бронкос» Райан Страшницки вернулся на лед спустя 3,5 месяца после аварии с грузовиком. Об этом в Twitter рассказал отец спортсмена.
«Первый день тренировок. Впервые на льду с 5 апреля. Это самая широкая улыбка, которую мы с мамой когда-либо видели у сына. [Возобновить тренировки] было не так просто для него», — сказал Страшницки-старший.
19-летний Страшницки вместе с партнерами по команде попал в аварию 6 апреля. Пассажирский автобус с хоккеистами столкнулся с грузовиком с полуприцепом в канадской провинции Саскачеван. В результате погибли 15 человек. Страшницки получил перелом позвоночника и множество других тяжелых повреждений. Вследствие этого хоккеист оказался парализован, однако сумел вернуться на лед. Он освоил сани для игры в следж-хоккей.
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