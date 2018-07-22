Кубок Стэнли наполнили мороженым

Директор по развитию игроков «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик наполнил завоёванный командой Кубок Стэнли мороженым.
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Отмечается, что из главного трофея лиги мороженное поели его дети, а также племянники.
Крис Патрик — обладатель Кубка Стэнли в четвёртом поколении. Его отец Дик, дедушка Музз и прадедушка Лесте завоёвывали трофей работая в «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994, 1940 и 1928 годах соответственно.
Ранее охранник кубка Стэнли рассказал о состоянии трофея после его пребывания у Александра Овечкина.