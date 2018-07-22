Кубок Стэнли наполнили мороженым

Директор по развитию хоккеистов «Вашингтона» наполнил Кубок Стэнли мороженым

Директор по развитию игроков «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик наполнил завоёванный командой Кубок Стэнли мороженым.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что из главного трофея лиги мороженное поели его дети, а также племянники.

Крис Патрик — обладатель Кубка Стэнли в четвёртом поколении. Его отец Дик, дедушка Музз и прадедушка Лесте завоёвывали трофей работая в «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994, 1940 и 1928 годах соответственно.