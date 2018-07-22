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Кубок Стэнли наполнили мороженым
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Директор по развитию хоккеистов «Вашингтона» наполнил Кубок Стэнли мороженым 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Michal Kamaryt globallookpress.com
Директор по развитию игроков «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик наполнил завоёванный командой Кубок Стэнли мороженым.
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Отмечается, что из главного трофея лиги мороженное поели его дети, а также племянники.
Крис Патрик — обладатель Кубка Стэнли в четвёртом поколении. Его отец Дик, дедушка Музз и прадедушка Лесте завоёвывали трофей работая в «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994, 1940 и 1928 годах соответственно.
Ранее охранник кубка Стэнли рассказал о состоянии трофея после его пребывания у Александра Овечкина.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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