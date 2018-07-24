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Овечкин поддержал Ковальчука в его переходе в НХЛ
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Овечкин поддержал Ковальчука в его переходе в НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Игрок «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин выразил поддержку Илье Ковальчуку, который заключил трехлетнее соглашение с командой «Лос-Анджелес Кингз». Его слова приводит "Чемпионат.com".
"У нас хорошие отношения. Конечно же, я следил за его контрактной историей. Сразу поддержал его, сказал ему: молодец, что решил вернуться в НХЛ. Я уверен, что у него все получится", — сказал нападающий.
Кроме того, Овечкин отметил, что считает «Лос-Анджелес» хорошей командой и выразил уверенность, что у Ковальчука не возникнет никаких проблем.
Ранее стало известно, что Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY.
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