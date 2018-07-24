Овечкин поддержал Ковальчука в его переходе в НХЛ

"У нас хорошие отношения. Конечно же, я следил за его контрактной историей. Сразу поддержал его, сказал ему: молодец, что решил вернуться в НХЛ. Я уверен, что у него все получится", — сказал нападающий.

Кроме того, Овечкин отметил, что считает «Лос-Анджелес» хорошей командой и выразил уверенность, что у Ковальчука не возникнет никаких проблем.

Ранее стало известно, что Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY.