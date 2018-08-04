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«Ничего не исправить»: почему Радулов развелся с гимнасткой
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Хоккеист Радулов рассказал о разводе с гимнасткой Дмитриевой 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский хоккеист «Далласа» Александр Радулов дал большое интервью, в котором рассказал о своих отношениях с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. В июне 2017 года пара развелась, проведя в браке чуть менее двух лет. Единственное, что объединяет Радулова и Дмитриеву сейчас, — сын по имени Макар.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал о своем разводе с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года, а уже в июне 2017-го рассталась. Сам хоккеист убежден, что отношения с Дмитриевой разорваны навсегда, хоть у них и остался еще один, но весомый объединяющий элемент — сын Макар, родившийся 11 ноября 2015 года.
«Да кому это интересно? Я не хочу много говорить об этом. У меня есть сын Макар, которого я очень сильно люблю, а ворошить прошлое не стоит. Любой момент в жизни — это урок, из которого ты делаешь выводы. Ничего уже не вернуть, не исправить», — приводит слова Радулова «Спорт-Экспресс».
Сам хоккеист не считает свою бывшую жену полностью виноватой в разводе и разрыве отношений. По его мнению, обе стороны принесли друг другу достаточно негатива, из-за чего общение, в конце концов, зашло в тупик.
«Это вопрос «химии». Ну, так бывает, что тут поделаешь. На самом деле, обычная житейская ситуация. Я очень благодарен Даше за сына, за то время, что мы были вместе, но сейчас наши пути разошлись», — отметил он.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» вместе с Радуловым занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф. И хотя российский форвард стал по итогам одним из лучших бомбардиров команды, набрав 72 очка (27 голов + 45 передач), сезон он провел нестабильно. Во многом это было связано и с взаимоотношениями хоккеиста с Дмитриевой:
Радулов переживал, что его бывшая супруга откажется отпустить сына к нему в США. Однако, по словам 32-летнего форварда, ситуация была урегулирована.
«Я же нормальный человек, нормальный отец и очень скучаю по сыну. Конечно, это были непростые времена. Но сейчас вот что хочу сказать — мы пришли с Дашей к единой позиции, никаких проблем нет. На этом и поставим точку», — заключил Радулов.
К слову, несмотря на то, что со стороны хоккеист «Далласа» выглядит весьма сурово, о своей любви к собственному сыну он говорить не стесняется. Более того, он также убежден, что характером и любовью к хоккею Макар во многом схож с отцом.
«Смотрит хоккей, вроде уже что-то понимает. Кричит гол, когда надо. Но насильно отдавать в хоккей я его не буду. Он должен сам захотеть», — цитирует российского форварда «СЭ».
Что касается Дмитриевой, то несколько месяцев назад она дала большое интервью изданию Sports.ru, в котором уделила немало внимания своим отношениям с Радуловым, а также рассказала, насколько тяжело ей было общаться с хоккеистом. Познакомилась гимнастка со своим будущим мужем еще когда ей было 16 лет, хотя тесно общаться начала с ним только в 20.
«Я понимала, что он какой-то крутой хоккеист, девочки ходили с ним в кино. Но кто он именно, я не осознавала», — вспоминает серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье.
Однако, по словам гимнастки, ухажер из Радулова оказался не самым идеальным.
«Сначала у него были с этим проблемы. У нас не было такого, что он задаривал меня цветами или какими-то подарками. Он мог подарить какие-то серьезные вещи на день рождения или Новый год. Не могу сказать, что он меня прямо обделял. Если я просила, нуждалась в чем-то, он мне помогал. Но чтобы дарить подарки, как мы это все представляем, что-то дарить на день влюбленных — такого не было», — сказала Дмитриева.
В этом плане Радулов сильно изменился после того, как в отношениях с девушкой у него начались проблемы: сыграв свадьбу, пара супруги часто ругались друг с другом.
«Тогда он начал проявлять себя больше. Честно признаюсь, после развода мы пытались сойтись. К сожалению, безуспешно. Тогда он меня задаривал подарками, цветами — когда уже развелись. Когда он уже понял, что потерял и хотел вернуть меня. Тогда он проявил себя очень неплохо», — поведала гимнастка, отметив, что самый большой букет, который ей когда-либо дарил Радулов, состоял из 501-й розы.
К слову, по мнению Дмитриевой, именно ее возлюбленный является виновным в их разводе и разладе отношений. Как отметился 25-летняя девушка, ей часто приходилось терпеть поведение хоккеиста.
«Нервы у меня начали сдавать буквально перед самой свадьбой. Пришел какой-то предел.
Он меня обидел. Это было стечение многих обстоятельств. Как снежный ком все накапливается, а потом лавина. Даже не обстоятельств — поступков, которые были неуместны. Я прощала-прощала, а в какой-то момент у меня все начало взрываться»,
— пожаловалась Дмитриева, отметив, что она ругалась с Радуловым по несколько раз на дню.
При этом на вопрос о том, каким именно образом хоккеист обидел ее, и чем он провинился, гимнастка отвечать не стала, заявив, что это их личное дело.
«Есть моменты, которые для меня недопустимы. То, чего я бы не хотела, чтобы мужчина делал», — заявила она.
После развода сын Макар, которому в ноябре исполнится три года, по решению суда остался жить с матерью. Радулов же может видеться со своим ребенком только в определенные часы.
На данный момент 35-летний форвард готовится к новому сезону в НХЛ. О своем возвращении в Россию хоккеист не думает.
«Пока у меня контракт и все-таки я очень хочу выиграть Кубок Стэнли. Наверное, пока вообще нет смысла рассуждать о моем возвращении. Сейчас я хочу победить со своей командой. Посмотрите наши игры — увидите много интересного», — заявил он.
При этом Радулов ждет вызова в национальную сборную. Прошедший чемпионат мира он пропустил из-за травмы, но в будущем, по словам игрока, он еще желает выйти на лет в форме сборной России.
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