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Олимпийские игры могут лишить хоккея
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Мужской хоккейный турнир может быть исключен из программы зимних Олимпийских игр в Пекине 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля.
В настоящее время МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиадах. Первый вариант предполагает участие в нем игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), второй — проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагает задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый — отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.
Журналист отмечает, что МОК в равной степени изучает все четыре варианта. О том, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, не сообщается.
В начале апреля 2017 года лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Игроки из НХЛ не приняли участие в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряным призером стала сборная Германии, бронзовым — команда Канады.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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