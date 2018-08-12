Олимпийские игры могут лишить хоккея

Мужской хоккейный турнир может быть исключен из программы зимних Олимпийских игр в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля

В настоящее время МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиадах. Первый вариант предполагает участие в нем игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), второй — проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагает задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый — отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.

Журналист отмечает, что МОК в равной степени изучает все четыре варианта. О том, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, не сообщается.

В начале апреля 2017 года лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Игроки из НХЛ не приняли участие в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряным призером стала сборная Германии, бронзовым — команда Канады.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.