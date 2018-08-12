Россию лишают шансов на медали Олимпиады

Олимпиада без хоккея: Россию лишают шансов на медали

Международный олимпийский комитет может исключить мужской хоккейный турнир из программы зимних Игр-2022, которые пройдут в Пекине. Это станет возможным в том случае, если МОК не сможет договориться с руководством НХЛ. Таким образом, впервые с 1920 года Олимпиада может остаться без хоккея.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность отказаться от проведения мужского хоккейного турнира на Играх и исключить данную дисциплину из программы ближайшей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году. Об этом сообщил журналист издания TSN Горд Миллер, ссылаясь на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля, указывающие на очередные проблемы во взаимоотношениях с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

«10 августа глава ИИХФ Рене Фазель выступил на заседании в Эдмонтоне, где предложил МОК четыре варианта проведения хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине», — написал журналист в своем твиттере.

К своему сообщению он приложил все четыре варианта, касающиеся будущего хоккейного турнира на Играх, а именно:

1. Проводить Игры с участием хоккеистов НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Проводить Игры без участия хоккеистов НХЛ, как это было на последней Олимпиаде-2018 и в период до 1998 года.

3. Проводить хоккейный турнир на Играх так же, как это происходит на летней Олимпиаде по аналогии с футбольными соревнованиями, и допускать хоккеистов не старше 23 лет.

4. Исключить мужской хоккейный турнир из программы Олимпийских игр.

На данный момент руководство МОК анализирует все четыре варианты, но когда будет принято окончательное решение по данному делу — неизвестно.

Напомним, что в прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане игроки из НХЛ участия не приняли. Данное решение приняло руководство лиги, которое отказалось составлять календарь с паузой на Игры. Тогда ИИХФ была готова взять на себя все расходы по организации трансферов хоккеистов до Южной Кореи, а также оплатить их страховку. Руководство НХЛ же настаивало на том, чтобы стать полноценным партнером МОК и получить все права на проведение турнира.

Однако в итоге лига отказалась прерывать регулярный чемпионат и плей-офф сезона-2017/18, основываясь на проведенном опросе среди североамериканских болельщиков (в США 73% респондентов высказались против перерыва на Олимпиаду, в Канаде — 53%), а также на негативной реакции клубов НХЛ.

По словам комиссара Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэна, представители клубов были обеспокоены в связи с возможными травмами хоккеистов, а также из-за сжатого графика.

При этом проведение Игр-2018 без участия игроков НХЛ вызвало большое возмущение среди поклонников хоккея со всего мира. Так, многие болельщики и эксперты выразили мнение, что мужской хоккейный олимпийский турнир стал менее интересным и конкурентоспособным.

Золотые медали Олимпиады-2018 завоевали российские хоккеисты, выступавшие на соревнованиях под нейтральным флагом. В финале подопечные Олега Знарка обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Бронзовую награду выиграла команда Канады.

Примечательно, что о возможности изменения формата хоккейного турнира на Олимпийских играх и введения нового международного турнира с игроками НХЛ отдельно от Олимпиады глава ИИХФ Рене Фазель высказался еще в декабре 2017 года.

«Некоторые члены ИИХФ спрашивают меня: «Рене, почему бы нам не сделать такой же турнир на Олимпиаде, как в футболе, когда играют команды до 23 или до 20 лет». Мы пытаемся договориться с НХЛ по такому турниру, где будут участвовать лучшие против лучших.

Не в сентябре, как в Кубке мира, а в феврале, но не в рамках Олимпиады, а, возможно, между Играми. Возможно, будет меньше команд — не 12, а восемь или шесть, но чтобы лучшие играли против лучших. А на Олимпиаде тогда можно сделать турнир для сборных до 23 или 20 лет, это будет гораздо легче.

Это будет турнир лучших игроков в своем возрасте. Молодежный чемпионат мира проходит с большим успехом в Северной Америке. Мы пытаемся найти решение, посмотрим, что случится в 2022 году», — заявил Фазель.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Впервые в истории Игр мужской хоккейный турнир прошел в 1920 году на летней Олимпиаде в бельгийском Антверпене. В 1924 года соревнования были перенесены в программу зимних Игр и проводились с того момента регулярно.