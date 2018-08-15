Кубок Стэнли наполнили пельменями

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл положенный ему день с Кубком Стэнли. В завершение дня российский форвард наполнил главный трофей Национальной хоккейной лиги пельменями.
Nothing better than finishing off a night… Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 15 августа 2018 г.
Кузнецов начал день с показа Кубок Стэнли в хоккейной школе «Трактор» в родном Челябинске. Вечером 15 августа трофей находился на арене «Трактор». Презентация трофея началась за два часа до матча Кубка губернатора Челябинской области между «Трактором» и «Магниткой». Совместно с Евгением было принято решение, что стоимость билетов на данный матч составит 500 рублей и все собранные средства будут перечислены спортивной школе олимпийского резерва «Трактор» на поддержку и развитие детского хоккея.