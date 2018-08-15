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Кубок Стэнли наполнили пельменями
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Евгений Кузнецов ел пельмени из Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 15 августа 2018
Фото: с официального сайта ХК «Трактор»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл положенный ему день с Кубком Стэнли. В завершение дня российский форвард наполнил главный трофей Национальной хоккейной лиги пельменями.
Кузнецов начал день с показа Кубок Стэнли в хоккейной школе «Трактор» в родном Челябинске. Вечером 15 августа трофей находился на арене «Трактор». Презентация трофея началась за два часа до матча Кубка губернатора Челябинской области между «Трактором» и «Магниткой». Совместно с Евгением было принято решение, что стоимость билетов на данный матч составит 500 рублей и все собранные средства будут перечислены спортивной школе олимпийского резерва «Трактор» на поддержку и развитие детского хоккея.
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