Кубок Стэнли наполнили пельменями

Евгений Кузнецов ел пельмени из Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл положенный ему день с Кубком Стэнли. В завершение дня российский форвард наполнил главный трофей Национальной хоккейной лиги пельменями.

Кузнецов начал день с показа Кубок Стэнли в хоккейной школе «Трактор» в родном Челябинске. Вечером 15 августа трофей находился на арене «Трактор». Презентация трофея началась за два часа до матча Кубка губернатора Челябинской области между «Трактором» и «Магниткой». Совместно с Евгением было принято решение, что стоимость билетов на данный матч составит 500 рублей и все собранные средства будут перечислены спортивной школе олимпийского резерва «Трактор» на поддержку и развитие детского хоккея.