Мозякин установил рекорд КХЛ

Мозякин первым в истории КХЛ достиг отметки в 800 очков

Таким образом, 37-летний форвард стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь подобной отметки.

На счету российского форварда 674 матча в КХЛ в составе "Атланта" и "Металлурга". Он забросил 368 шайб и отдал 432 результативные передачи.

Ранее "Трактор" и "Металлург" забросили 11 шайб в матче КХЛ.