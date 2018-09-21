Мозякин установил рекорд КХЛ

Российский нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин сделал голевую передачу на Виктора Антипина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Торпедо" и набрал 800-е очко в лиге, сообщает "Советский спорт".
Таким образом, 37-летний форвард стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь подобной отметки.
На счету российского форварда 674 матча в КХЛ в составе "Атланта" и "Металлурга". Он забросил 368 шайб и отдал 432 результативные передачи.
Ранее "Трактор" и "Металлург" забросили 11 шайб в матче КХЛ.