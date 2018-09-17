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ЦСКА вырвал победу у «Адмирала»
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Нестеров принёс ЦСКА гостевую победу над «Адмиралом» 

Чемпионат.com + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦСКА встречался с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла во Владивостоке и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ  После первого периода подопечные Игоря Никитина выигрывали со счётом 2:1. В составе «армейцев» результативными бросками отметились Сергей Калинин и Константин Окулов, на что гости ответили шайбой Владимира Бутузова. Во втором игровом отрезке дальневосточная команда дважды огорчила вратаря московского клуба Илью Сорокина усилиями Сергея Конькова и Константина Глазачева. В третьем периоде гости сумели восстановить равновесие после результативного броска Мэта Робинсона, и для выявления победителя командам пришлось играть овертайм. Судьбу встречи решил точный бросок Никиты Нестерова, реализовавшего большинство.
ЦСКА имеет на своём счету восемь очков после семи матчей, у дружины Сергея Светлова пять очков в семи играх.
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