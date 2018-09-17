ЦСКА вырвал победу у «Адмирала»

Нестеров принёс ЦСКА гостевую победу над «Адмиралом»

ЦСКА встречался с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла во Владивостоке и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.