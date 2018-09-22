Два очка Зыкова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

Гол и результативная передача нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Валентина Зыкова помогли его команде обыграть "Вашингтон" в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Каролины".

В составе проигравшей команды участие в матче также приняли еще двое россиян — голкипер Илья Самсонов и нападающий Сергей Шумаков

Зыков является воспитанником московского ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе "Красной Армии". Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Бэ-Комо Драккар". В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером "Лос-Анджелесом", в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в "Каролину", дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против "Рейнджерс", в которой нападающий забросил шайбу.

В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 187 матчей, набрав 110 очков (60 шайб и 50 передач). В НХЛ на его счету 12 игр и 8 очков (4 гола + 4 передачи) за результативность. Нападающий становился лучшим новичком Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (2013) и Канадской хоккейной лиги (2013), а также лучшим бомбардиром АХЛ (2018). В составе молодежной сборной России Зыков завоевал бронзовые медали чемпионата мира (2014).