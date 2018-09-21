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Знарку попытались закрыть дорогу в хоккей
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Знарку попытались закрыть дорогу в хоккей 

Lenta.ru + ещё 21 21 сентября 2018
Фото: Коммерсантъ
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, который в настоящий момент остается без работы, заявил, что некоторые «доброжелатели» пытаются отпугнуть от него представителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».
Знарок прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что во время переговоров с московским «Динамо» он потребовал зарплату в два миллиона евро до конца сезона.
«Конечно, я просто возмущен этой информацией, потому что она не соответствует действительности. Некоторые "доброжелатели" просто не хотят, чтобы я работал в лиге, поэтому и называют подобные суммы. У меня вообще не было никакой встречи с руководством "Динамо", но я хочу работать в КХЛ», — заявил Знарок.
Тренер подчеркнул, что в настоящий момент он не нуждается в работе именно в топ-клубе, а просто хочет вернуться в хоккей.
«И вопрос состоит в том, что сейчас определенные люди пытаются отпугнуть руководство команд от моей кандидатуры. Называются суммы, о которых речи не может идти в принципе. Я хочу еще сказать, что к тому же подобными цифрами мне пытаются создать негативный имидж в глазах болельщиков. Мол, смотрите, какие деньги он просит. Это просто смешно, потому что в КХЛ вообще таких сумм не бывает», — отметил Знарок.
В июне тренер оставил свой пост в петербургском СКА. Под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка Континента. С апреля Знарок не работает в сборной России, которую привел к победе на Олимпийских играх 2018 года, а также к двум победам на чемпионатах мира.
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