Кучеров получил травму в предсезонном матче НХЛ с «Флоридой»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

Кучеров провёл на льду всего пять минут, после чего тренерский штаб больше его не выпускал в качестве меры предосторожности.

Injury update: #TBLightning forward Nikita Kucherov is out with a lower-body injury. #FLAvsTBL— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 26 сентября 2018 г. В пресс-службе «Тампы» в Twitter заявили, что у россиянина травма нижней части тела.

Матч завершился победой «Флоридой» со счётом 3:2. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче.

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» на выезде переиграл «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче НХЛ.