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Кучеров получил травму в предсезонном матче
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Кучеров получил травму в предсезонном матче НХЛ с «Флоридой» 

RT на русском + ещё 16 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
Кучеров провёл на льду всего пять минут, после чего тренерский штаб больше его не выпускал в качестве меры предосторожности.
В пресс-службе «Тампы» в Twitter заявили, что у россиянина травма нижней части тела.
Матч завершился победой «Флоридой» со счётом 3:2. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче.
Ранее «Коламбус Блю Джекетс» на выезде переиграл «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче НХЛ.
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