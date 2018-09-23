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«Спартак» победил рижское «Динамо»
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«Спартак» победил рижское «Динамо» 

LiveSport.Ru + ещё 12 21 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Московский «Спартак» обыграл рижское «Динамо» (3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей уже в первом периоде отличились Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачёв.
После этого голкипер рижан Кристерс Гудлевскис уступил своё место Тимуру Билялову. Единственную шайбу «Динамо» забросил Линус Виделль.
Красно-белые одержали вторую победу кряду и переместились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Динамо» располагается строчкой выше, имея на одно очко больше, чем у подопечных Вадима Епанчинцева.
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