Фанаты хоккея избили детей и стариков

Фанаты словацкого хоккейного клуба избили болельщиков венгерского, в том числе детей и стариков. Об этом сообщает Sport24.

Инцидент произошел во время матча Типспорт-лиги между словацкой командой «Зволен» и венгерской ДВТК. В начале третьего периода около 100 примерно 20-летних фанатов «Зволена» в масках сначала вступили в конфликт с работниками ледовой арены, а затем набросились на болельщиков команды-противника, среди которых были пенсионеры и дети.

Служба безопасности стадиона не предпринимала усилий для прекращения драки до появления полицейских. В свою очередь, правоохранители сумели быстро успокоить фанатов.

Тем временем в объединении болельщиков «Зволена», участники которого дрались с фанатами венгерского клуба, заявили, что были спровоцированы на нападение. При этом в сообщении подчеркивается, что объединение не поддерживает произошедшее на арене.