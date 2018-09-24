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Фанаты хоккея избили детей и стариков
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Фанаты хоккея избили детей и стариков 

Рамблер + ещё 2 8 часов назад
Фото: Reuters
Фанаты словацкого хоккейного клуба избили болельщиков венгерского, в том числе детей и стариков. Об этом сообщает Sport24.
Инцидент произошел во время матча Типспорт-лиги между словацкой командой «Зволен» и венгерской ДВТК. В начале третьего периода около 100 примерно 20-летних фанатов «Зволена» в масках сначала вступили в конфликт с работниками ледовой арены, а затем набросились на болельщиков команды-противника, среди которых были пенсионеры и дети.
Служба безопасности стадиона не предпринимала усилий для прекращения драки до появления полицейских. В свою очередь, правоохранители сумели быстро успокоить фанатов.
Тем временем в объединении болельщиков «Зволена», участники которого дрались с фанатами венгерского клуба, заявили, что были спровоцированы на нападение. При этом в сообщении подчеркивается, что объединение не поддерживает произошедшее на арене.
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