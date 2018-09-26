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Больной раком тренер пошутил над собой после химии
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Страдающий раком тренер пошутил над собой после лучевой терапии 

Газета.Ru + ещё 16 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный канадский специалист и бывший тренер "Куньлунь Ред Стар" Майк Кинэн проходит курс лечения после обнаружения у себя опухоли предстательной железы, сообщает "Советский спорт".
68-летний наставник, известный за свой жесткий нрав как "Железный Майк", пошутил после прохождения лучевой терапии.
"Теперь я точно "Железный Майк", потому что радиация останется во мне на всю жизнь", — приводит слова Кинэна TSN.
Отмечается, что болезнь Кинэна удалось диагностировать на ранней стадии благодаря скринингу.
Ранее сообщалось, что Кинэн освобожден от должности генерального менеджера "Куньлуня".
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