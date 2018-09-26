Больной раком тренер пошутил над собой после химии

Страдающий раком тренер пошутил над собой после лучевой терапии

Известный канадский специалист и бывший тренер "Куньлунь Ред Стар" Майк Кинэн проходит курс лечения после обнаружения у себя опухоли предстательной железы, сообщает "Советский спорт" 68-летний наставник, известный за свой жесткий нрав как "Железный Майк", пошутил после прохождения лучевой терапии. "Теперь я точно "Железный Майк", потому что радиация останется во мне на всю жизнь", — приводит слова Кинэна TSN. Отмечается, что болезнь Кинэна удалось диагностировать на ранней стадии благодаря скринингу. Ранее сообщалось, что Кинэн освобожден от должности генерального менеджера "Куньлуня".