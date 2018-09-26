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Кучеров рискует пропустить старт сезона НХЛ
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Кучеров рискует пропустить старт сезона НХЛ из-за травмы 

Газета.Ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует пропустить старт сезона из-за полученной травмы во время предсезонной подготовки, сообщает "Советский спорт".
Как информирует официальный твиттер-аккаунт "Тампы", россиянин получил повреждение в матче против "Флориды Пантерз". Нападающий провел на льду всего пять минут, после чего тренерский штаб в качестве меры предосторожности снял хоккеиста с игры.
О степени повреждения и сроках восстановления 25-летнего Кучерова не сообщается.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Кучеров считает "Тампу" главным фаворитом следующего сезона НХЛ.
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