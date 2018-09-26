Кучеров рискует пропустить старт сезона НХЛ из-за травмы

Как информирует официальный твиттер-аккаунт "Тампы", россиянин получил повреждение в матче против "Флориды Пантерз". Нападающий провел на льду всего пять минут, после чего тренерский штаб в качестве меры предосторожности снял хоккеиста с игры.

О степени повреждения и сроках восстановления 25-летнего Кучерова не сообщается.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кучеров считает "Тампу" главным фаворитом следующего сезона НХЛ.