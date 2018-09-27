Хоккеист умер во время матча в Москве

В Москве во время матча умер хоккеист

В московском районе Южное Бутово во время матча любительской Окружной хоккейной лиги скончался 43-летний хоккеист. Об этом сообщает Sport24.ru.

Погибший играл за команду «Сокол» из города Одинцово. Мужчина почувствовал себя плохо во время игры и упал на лед.

На записи игры, опубликованной Sport24.ru, видно, как мужчина лежит на льду, а вокруг него собираются остальные хоккеисты и начинают звать врача. Позже на льду появляется медик, он пытается оказать мужчине помощь, но безуспешно.

Источник телеканала «360», знакомый с подробностями случившегося, сообщил, что у хоккеиста произошел сердечный приступ.

В августе во время хоккейного матча любительской лиги в Омске умер 54-летний игрок. Мужчина скончался прямо на льду до приезда врачей. Сообщалось, что у него оторвался тромб.