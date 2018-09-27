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Хоккеист умер во время матча в Москве
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В Москве во время матча умер хоккеист 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
В московском районе Южное Бутово во время матча любительской Окружной хоккейной лиги скончался 43-летний хоккеист. Об этом сообщает Sport24.ru.
Погибший играл за команду «Сокол» из города Одинцово. Мужчина почувствовал себя плохо во время игры и упал на лед.
На записи игры, опубликованной Sport24.ru, видно, как мужчина лежит на льду, а вокруг него собираются остальные хоккеисты и начинают звать врача. Позже на льду появляется медик, он пытается оказать мужчине помощь, но безуспешно.
Источник телеканала «360», знакомый с подробностями случившегося, сообщил, что у хоккеиста произошел сердечный приступ.
В августе во время хоккейного матча любительской лиги в Омске умер 54-летний игрок. Мужчина скончался прямо на льду до приезда врачей. Сообщалось, что у него оторвался тромб.
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