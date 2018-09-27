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Хоккейная ведущая раззадорила сердца фанатов
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Хоккейная ведущая раззадорила сердца фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Награды и достижения Юлии Ушаковой можно перечислять долго. Она заслуженный мастер спорта по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка России и телеведущая клубного канала московского "Спартака". На днях на официальной странице "красно-белых" в Twitter появился пикантный снимок спортсменки, который спровоцировал бурное обсуждение среди болельщиков.
На фото Юлия запечатлена в больничной палате практически голой. "Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. "Спартак" поместил нападающую в список травмированных", — подписал свой пост московский клуб.
На своей личной странице в Instagram Ушакова выглядит не менее откровенно. От некоторых опубликованных ею фотографий становится жарко.
Ушакова активно занимается спортом. Она делится со своими подписчиками в социальных сетях рецептами блюд. К тому же, Юлия ведёт обучающие онлайн курсы по здоровому питанию, участвует в фитнес-турах.
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