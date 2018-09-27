Хоккейная ведущая раззадорила сердца фанатов

Награды и достижения Юлии Ушаковой можно перечислять долго. Она заслуженный мастер спорта по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка России и телеведущая клубного канала московского "Спартака" . На днях на официальной странице "красно-белых" в Twitter появился пикантный снимок спортсменки, который спровоцировал бурное обсуждение среди болельщиков.

На фото Юлия запечатлена в больничной палате практически голой. "Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. "Спартак" поместил нападающую в список травмированных", — подписал свой пост московский клуб.

На своей личной странице в Instagram Ушакова выглядит не менее откровенно. От некоторых опубликованных ею фотографий становится жарко.

Ушакова активно занимается спортом. Она делится со своими подписчиками в социальных сетях рецептами блюд. К тому же, Юлия ведёт обучающие онлайн курсы по здоровому питанию, участвует в фитнес-турах.