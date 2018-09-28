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Радулов рассказал о сложном экзамене на права в США
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Радулов рассказал о сдаче экзамена на права в США 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: REUTERS
Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александр Радулов признался, что меняя российские права на американские не получил никаких поблажек, сообщает "Советский спорт".
"Права я уже обменял в Америке. И это сложно, потому что надо проходить компьютерные тесты. Кстати, я сдавал экзамен и в прошлом году в Далласе — нужно было сменить права штата Теннесси на штат Техас. Я был жутко недоволен, потому что понимал, что меня ожидает.
Все сдал по теории, и мы поехали на вождение. Я слегка задумался, не включил поворотник, и инструктор это тут же обозначил. Пришлось извиняться: "Простите, пожалуйста, я в тумане после тренировки".
Мог ли я как хоккеист воспользоваться своим положением? Мол, играю за "Даллас", и мне должны быть поблажки. Ну что вы, в Америке это невозможно. Там очередь для всех одна. Да, у тебя могут попросить фото или взять автограф, сказать напутственные слова перед сезоном. Но экзамен будешь сдавать как все", — рассказал Радулов пресс-службе НХЛ.
Ранее российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук рассказал североамериканским журналистам о плюсах игры в Континентальной хоккейной лиге.
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