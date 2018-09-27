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Чемпионки ОИ поженились друг на друге
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Чемпионки ОИ поженились друг на друге 

Рамблер 7 часов назад
Канадская хоккеистка Джиллиан Эппс женилась на капитане женской сборной США по хоккею Меган Дагган. Церемония бракосочетания состоялась в США.
"Самый невероятный день во всей моей жизни", — именно так охарактеризовала событие Дагган, сделав запись в своем личном аккаунте в Twitter. К посту американка прикрепила три фотографии с самой церемонии.
Джиллиан Эппс выиграла три золотые медали Олимпийских игр в Турине, Ванкувере и Сочи. Она выступала в составе сборной Канады до 2015 года.
Меган Дагган — капитан сборной США по хоккею. Она выигрывала золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.
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