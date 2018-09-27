Чемпионки ОИ поженились друг на друге

Канадская хоккеистка Джиллиан Эппс женилась на капитане женской сборной США по хоккею Меган Дагган . Церемония бракосочетания состоялась в США.

"Самый невероятный день во всей моей жизни", — именно так охарактеризовала событие Дагган, сделав запись в своем личном аккаунте в Twitter. К посту американка прикрепила три фотографии с самой церемонии.

Джиллиан Эппс выиграла три золотые медали Олимпийских игр в Турине, Ванкувере и Сочи. Она выступала в составе сборной Канады до 2015 года.

Меган Дагган — капитан сборной США по хоккею. Она выигрывала золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.