Дегтярёв — о ЧМ-2023: Россия — хоккейная держава, наша страна живёт хоккеем

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв прокомментировал право России провести 87-й чемпионат мира по хоккее. Вчера, 28 сентября, на полугодовом конгрессе ИИХФ стало известно, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Россия готова снова принять чемпионат мира по хоккею. Петербург сегодня — город, в котором живут хоккеем. Важно, что в Санкт-Петербурге планируется построить новую хоккейную арену, которая станет самой большой в мире. Это добавит зрелищности матчам ЧМ и, конечно, мы приветствуем договорённости Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккей России (ФХР). Они говорят о том, что хоккей — самый чистый вид спорта, и России доверяют в международном спортивном сообществе. К тому же мы показываем только положительный опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий. ЧМ по футболу этого года прошёл на высочайшем организационном уровне, и мы ждём в России лучшие хоккейные сборные мира и сотни тысяч болельщиков.