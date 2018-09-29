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КХЛ. «Автомобилист» выиграл в 12-й раз подряд
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КХЛ. «Автомобилист» выиграл в 12-й раз подряд 

Вести.Ru + ещё 37 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Екатеринбурге. Лидер Восточной конференции "Автомобилист" принимал московское "Динамо" и выиграл 1:0. Эта победа стала для уральцев 12-й в 12 матчах.
Ни в первом, ни во втором периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Первый гол состоялся только на 44 минуте. Динамовец Вадим Шипачев был удален на две минуты за удар соперника клюшкой. Численное преимущество реализовал Найджел Доус. Эта шайба оказалась единственной в матче, но ее оказалось достаточно для того, чтоб "Автомобилист" выиграл в 12 раз подряд.
"Автомобилист" набрал 24 очка из 24 возможных и продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции. Московское "Динамо" с 9 очками занимает 9 место на Западе.
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