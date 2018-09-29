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«Барыс» уверенно выиграл в Риге
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КХЛ. «Барыс» уверенно выиграл в Риге 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Риге, где местное "Динамо" принимало "Барыс" из Астаны. Гости одержали победу с результатом 7:3.
Первый период стал настоящим кошмаром для "Динамо". В воротах "Динамо" побывало пять безответных шайб. Голы на счету Патриса Кормье, Кевина Даллмэна, Никиты Михайлиса, Даррена Дица и Кертиса Валка.
Во второй 20-минутке динамовцы уже не выглядели беспомощно. Более того, Маттиас Мюттонен и Мэтью Майоне по разу реализовали численное преимущество и сократили отставание. Но в третьем периоде гости снова превзошли хозяев площадки. В составе "Барыса" отличились Патрис Кормье и Андре Петтерсон, у "Динамо" — Кевин Кларк. В итоге победа представителя Казахстана 7:3.
"Барыс" благодаря этой победе набрал 15 очков и занимает7 место на Востоке. У "Динамо" 13 очков и 5 место в Западной конференции.
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