«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче НХЛ, Воробьев отдал два голевых паса

"Филадельфия" обыграла "Бостон" со счетом 4:1 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Филадельфии" Михаил Воробьев отдал две результативные передачи. 21-летний уроженец Салавата провел на площадке 14 минут 52 секунды, отметившись двумя голевыми передачами и одним броском.

На счету Воробьева, который выступает на позиции центрального нападающего, три шайбы и пять голевых передач в четырех предсезонных матчах. Форвард был выбран "Филадельфией" под общим 105-м номером на драфте 2015 года, в апреле 2017-го с ним был подписан трехлетний контракт новичка.