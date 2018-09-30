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«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче НХЛ
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«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче НХЛ, Воробьев отдал два голевых паса 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
"Филадельфия" обыграла "Бостон" со счетом 4:1 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Тэйлор Лейер (6-я минута), Майкл Раффль (47, 59) и Уэйн Симмондс (55). В составе "Бостона" отличился Райан Донато (46).
Российский нападающий "Филадельфии" Михаил Воробьев отдал две результативные передачи. 21-летний уроженец Салавата провел на площадке 14 минут 52 секунды, отметившись двумя голевыми передачами и одним броском.
На счету Воробьева, который выступает на позиции центрального нападающего, три шайбы и пять голевых передач в четырех предсезонных матчах. Форвард был выбран "Филадельфией" под общим 105-м номером на драфте 2015 года, в апреле 2017-го с ним был подписан трехлетний контракт новичка.
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