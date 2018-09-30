40 швов. Российскому хоккеисту попали шайбой в лицо

Российскому хоккеисту «Флориды» Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич был вынужден досрочно покинуть лёд в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после попадания шайбы в лицо.

Российский хоккеист провёл на льду чуть более двух минут, после чего получил травму. Как сообщили в пресс-службе «Флориды», Киселевичу наложили 40 швов, позднее ему будет проведён осмотр в больнице на предмет перелома челюсти.

Россиянин выступал за такие клубы, как ЦСК ВВС, «Липецк», «Северсталь» и ЦСКА. Состав «Флориды» он пополнил летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче НХЛ.