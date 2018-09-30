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40 швов. Российскому хоккеисту попали шайбой в лицо
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Российскому хоккеисту «Флориды» Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо 

RT на русском + ещё 2 7 часов назад
Фото: Reuters
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич был вынужден досрочно покинуть лёд в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после попадания шайбы в лицо.
Российский хоккеист провёл на льду чуть более двух минут, после чего получил травму. Как сообщили в пресс-службе «Флориды», Киселевичу наложили 40 швов, позднее ему будет проведён осмотр в больнице на предмет перелома челюсти.
Россиянин выступал за такие клубы, как ЦСК ВВС, «Липецк», «Северсталь» и ЦСКА. Состав «Флориды» он пополнил летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче НХЛ.
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