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Овечкин похвастался чемпионским перстнем
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Овечкин похвастался чемпионским перстнем 

Газета.Ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: Reuters
Анастасия Шубская, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, поделилась с фанатами фотографией чемпионского перстня мужа, сообщает "Советский спорт".
Снимок с церемонии наград жена хоккеиста опубликовала в своем инстаграме.
Хоккеистам "Вашингтона" вручили чемпионские перстни за победу в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли. Россияне Евгений Кузнецов Дмитрий Орлов также получили украшения.
Ранее сообщалось, что "Вашингтон Кэпиталз" обыграл миссурийский "Сент-Луис Блюз" в предсезонном матче НХЛ.
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