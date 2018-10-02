Овечкин похвастался чемпионским перстнем 

Анастасия Шубская, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, поделилась с фанатами фотографией чемпионского перстня мужа, сообщает "Советский спорт".
Снимок с церемонии наград жена хоккеиста опубликовала в своем инстаграме.
Хоккеистам "Вашингтона" вручили чемпионские перстни за победу в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли. Россияне Евгений Кузнецов Дмитрий Орлов также получили украшения.
Ранее сообщалось, что "Вашингтон Кэпиталз" обыграл миссурийский "Сент-Луис Блюз" в предсезонном матче НХЛ.