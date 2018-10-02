СКА разгромил «Спартак»

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 6:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (11-я, 52-я минуты), Александр Дергачев (12), Владислав Гавриков (26), Ярно Коскиранта (49) и Алексей Кручинин (57). Вратарь СКА Игорь Шестеркин провел свой 100-й матч в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 19 очков, "Спартак" с 12 очками идет седьмым.
СКА в следующем матче в гостях сыграет с "Сочи", "Спартак" примет минское "Динамо". Обе встречи пройдут 4 октября.