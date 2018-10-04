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Шубская поделилась трогательной фотографией Овечкина
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Жена Овечкина развеяла сомнения о способности супруга поменять подгузник 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Анастасия Шубская, супруга российского хоккеиста Александра Овечкина, поделилась трогательной фотографией, сообщает "Советский спорт".
instagram.com/nastyashubskaya
На снимке Шубская запечатлела мужа во время того, как он меняет подгузник их сыну. Таким образом жена спортсмена отреагировала на забавный эпизод, когда Овечкин во время съемок для канала NBC4 Sports пытался поменять подгузники кукле, но в итоге уронил куклу-ребенка.
"Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники", — написала она под фотографией.
Ранее сообщалось, что Овечкин похвастался чемпионским перстнем.
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