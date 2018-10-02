Генменеджер «Монреаля» обвинил Александра Радулова в жажде денег

Миссия: выгородить себя любой ценой.

Самое забавное, Бержевен доволен каждой своей сделкой за шесть лет, что он стоит у руля «Канадиенс». По крайней мере, он так говорит. И называет себя не высокомерным человеком. Всё это можно прочитать в интервью Sportsnet, которое он дал накануне нового сезона. Нам интересно, как не высокомерный Бержевен в этом интервью бросает камни в своих бывших игроков Александра Радулова Андрея Маркова , которые покинули «Монреаль» летом 2017 года? И о чём он при этом думает.

«Радулов уехал в КХЛ ради денег, история повторилась»

«Я мог бы продлить контракт с Радуловым, но не собирался платить цену, сопоставимую с рыночной. В этом не было смысла, только если бы НХЛ вдруг не подняла «Монреалю» потолок зарплат на $ 4 млн».

«Когда идёшь на рынок, всегда переплачиваешь, вопрос в том, как много. Переплата за Радулова и за защитника была разной. Легко думать задним числом. Может, через три года он сдаст, а «Даллас» останется должен ему миллионы.

Когда я привез Радулова сюда, он больше никому был не нужен. Никому. Только мне. «Монреаль» дал ему контракт. Почему мы должны были переплачивать даже выше рыночной цены, чтобы он остался? Это неправильно.

Надо быть осторожным. Я понимаю, что лояльности в хоккее нет, но когда он был никому не нужен, мы заключили соглашение. Я пообещал его агенту, что если всё пойдёт по плану, в январе мы начнём переговоры по новому контракту. Я своё слово сдержал, но они пришли ко мне в январе и стали настаивать на восьмилетнем контракте. Восемь, восемь, восемь. Я не собирался это делать, и никто другой тоже не собирался.

Я свою часть соглашения выполнил. Оглядываясь назад, почему он уехал в КХЛ? Деньги. История повторилась». Потом стало известно, что Бержевен всё-таки предложил Радулову такие же условия, что «Даллас». Но к тому времени переход уже состоялся. Что случилось с «Монреалем» в прошлом году, все знают — команда была третьей с конца по забитым шайбам и пролетела мимо плей-офф. Радулов с «Далласом» в плей-офф тоже не попал, но сам-то он дал жару, и будет давать ещё не один год. А Бержевен летом отдал ещё нескольких самых результативных форвардов «Монреаля». К нему уже давно накопилось много вопросов, кажется, генеральный менеджер решил немного перевести от себя стрелки и выставить в плохом свете «жадного и неблагодарного русского». Бержевен не первый раз резко высказывается насчёт Александра. Похоже, эта ситуация его по-настоящему гложет.

«Потом он пожалел, что не согласился на моё предложение»

Кроме того, Бержевен прошёлся и по защитнику Андрею Маркову, который посвятил «Монреалю» 16 лет и был предан своей команде и мечтал дойти до 1000 матчей в НХЛ, но в 38 лет не смог договориться о новом контракте. Сначала не могли сойтись по срокам, но в итоге Марков был согласен и на один год. Марков просил зарплату в $ 5,75 млн за сезон. Я предложил ему оклад $ 4,2 млн, но он бы легко получил желаемую сумму, если бы выполнил несколько требований для бонусов, которые не были сложными. Если он продолжил бы играть на своём уровне, легко бы заработал их.

Маркову стоило нанять агента. Несколько агентов спрашивали меня, почему он не согласился на мои условия, они не могли это понять. Уже после он жалел, что не согласился на этот контракт, но уже было слишком поздно, к тому времени он заключил соглашение в России. Так что я не жалею о том, что сделал ему именно такое предложение».

Тут Бержевен, кажется, даже немного злорадствует над Марковым, в очередной раз надевая белое пальто. И в то же время тем летом он подписал непонятные контракты с Марком Штрайтом Алешем Гемски , которые на двоих не провели и десяток игр в сезоне. Лучше бы оставил Маркова. Этим летом прошёл слух, что осенью Андрей связывался с «Монреалем», интересуясь возможностью вернуться. Впрочем, сам он это отрицает, а в декабре говорил, что при переговорах к нему отнеслись без уважения:

«Как спортсмен и как человек, который провёл 16 лет в «Монреале», я бы хотел, чтобы они меня уважали. Это всё, чего я просил у команды. Я буду честен, с «Монреалем» не было практически никаких переговоров. Я получил от них два или три предложения, и мне сказали: «Либо ты подписываешь, либо нет». Никто не слушал меня, никто не хотел меня слушать. Вот что случилось. Так что у меня был выбор: или подписать контракт на их условиях, или уйти и найти новую команду», — сказал Марков в интервью Journal de Montreal.

Болельщики «Монреаля» уже давно не понимают, что творит Бержевен, и его попытки выгородить себя выглядят не слишком убедительно. Последние три года «Канадиенс» падают вниз, но Бержевену всё сходит с рук. Марков выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом», Радулов бьёт личные рекорды и находится в шикарной форме. Ну а генменеджер «Монреаля» может продолжать рассуждать о том, какой он умный и хороший. От этого хуже только его клубу.