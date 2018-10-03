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Овечкин заговорил о завершении карьеры
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Овечкин заговорил о завершении карьеры 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы выиграть олимпийское «золото» и завершить карьеру. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Хоккеист отметил, что этот год стал для него очень удачным — у него родился сын, а в хоккее он получил все возможные награды.
«В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры — и всё, можно заканчивать», — заявил Овечкин.
В этом году команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала плей-офф со счетом 4:3. Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Для Овечкина, который провел в НХЛ 13 сезонов, эта победа тоже стала первой. Также он стал спортсменом года по версии американской премии ESPY.
На Олимпиаде-2018 золотые медали хоккейного турнира завоевала сборная России, обыграв в финале команду Германии со счетом 4:3. Российская команда не получала олимпийского «золота» с 1992 года. Овечкин не выступил на ОИ-2018 со сборной РФ, так как НХЛ не отпустила на Игры своих спортсменов.
Спортивные эксперты говорили, что на исход турнира, среди прочего, повлияло отсутствие игроков НХЛ, объединяющей хоккейные клубы США и Канады.
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