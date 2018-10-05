ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Победу ЦСКА принесли шайбы Максима Шалунова и Павла Карнаухова.
Для армейцев эта победа стал восьмой подряд в чемпионате, а «Сибирь», в свою очередь, потерпела 14-е поражение в 15 матчах.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» продлил свою победную серию до 14 матчей, обыграв «Амур» в матче КХЛ.