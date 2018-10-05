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ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ
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ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь» 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: @hccska Twitter
Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Победу ЦСКА принесли шайбы Максима Шалунова и Павла Карнаухова.
Для армейцев эта победа стал восьмой подряд в чемпионате, а «Сибирь», в свою очередь, потерпела 14-е поражение в 15 матчах.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» продлил свою победную серию до 14 матчей, обыграв «Амур» в матче КХЛ.
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