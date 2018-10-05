ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Для армейцев эта победа стал восьмой подряд в чемпионате, а «Сибирь», в свою очередь, потерпела 14-е поражение в 15 матчах.