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Игрок «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
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Игрок «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 22 6 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.
Накануне «Вашингтон» с разгромным счетом обыграл «Бостон» (7:0). Кузнецов был на площадке 19 минут 15 секунд, сделал пять бросков по воротам противника и отметился дублем. После игры российский нападающий был признан первой звездой матча.
Первой звездой дня оказался форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. В игре против «Монреаля» (3:2 ОТ) американский спортсмен также забил две шайбы, а одна из которых была заброшена в овертайме, что принесло «Торонто» победу.
Ранее Овечкин занял первое место по забитым шайбам на старте сезона.
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