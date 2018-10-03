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ЦСКА добился седьмой победы подряд в КХЛ
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ЦСКА добился седьмой победы подряд в КХЛ 

Газета.Ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА в гостях обыграл казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-синих, сообщает ТАСС.
В основное время матча в составе хозяев льда отметились Павел Акользин и Брэндон Боченски.
У ЦСКА авторами заброшенных шайб стали Артем Блажиевский и Сергей Андронов. В овертайме победу команде Игоря Никитина принес нападающий Кирилл Капризов.
Для ЦСКА эта победа стала седьмой кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
0:1 — Блажиевский (Хансен, Телегин) — 26:10,
1:1 — Акользин (Сагадеев) — 42:17,
1:2 — Андронов (Слепышев, Нестеров) — 55:19,
2:2 — Боченски — 58:37 (6x5),
2:3 — Капризов (Нестеров) — 61:58 (3x3)
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