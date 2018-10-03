ЦСКА добился седьмой победы подряд в КХЛ

Московский ЦСКА в гостях обыграл казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-синих, сообщает ТАСС

Брэндон Боченски. В основное время матча в составе хозяев льда отметились Павел Акользин

Для ЦСКА эта победа стала седьмой кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

0:1 — Блажиевский (Хансен, Телегин) — 26:10,

1:1 — Акользин (Сагадеев) — 42:17,

1:2 — Андронов (Слепышев, Нестеров) — 55:19,

2:2 — Боченски — 58:37 (6x5),

2:3 — Капризов (Нестеров) — 61:58 (3x3)