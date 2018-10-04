Победный рык русского медведя. Кубок Стэнли не успокоил Овечкина

«Мишки» из «Бостона» оказались плюшевыми.

«Столичные» сохранили свой победный состав — всех, за исключением двух игроков и главного тренера. У «Вашингтона» больше нет шлейфа неудач, который прервался победой в Кубке Стэнли-2018, но почему-то в «Кэпиталз» нынче мало кто верит. Это выяснилось в ходе опроса пишущих журналистов, членов ассоциации хоккейных репортёров, которые сделали свои прогнозы на стартовавший сезон.

В «Вашингтон» никто не верит?

Так, ни один из 18 авторов официального сайта НХЛ не поставил на то, что «Вашингтон» в этом году выиграет Восточную конференцию. В рейтинге телекомпании ESPN «столичные» идут лишь пятыми по силе, уступая «Виннипегу», «Тампе», «Торонто» и «Нэшвиллу». Авторитетный журнал The Hockey News поставил «Кэпиталз» на вторую строчку в своём дивизионе, добавив, что многое будет зависеть от игры вратаря Брейдена Холтби. Эксперты канадской телекомпании Sportsnet также не считают, что «Вашингтон» станет победителем Востока, а из 47 авторов The Athletic на это поставил только один человек — и это при том, что двое прогнозируют «столичным» титул «разочарование года».

«Знаете, а нам это нравится. Мы принимаем эти низкие ожидания», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан с ухмылкой. Большая часть опрошенных ставила не на «Кэпиталз», а на «Тампу». «Торонто», «Питтсбург», «Бостон» и «Коламбус» также фигурировали в числе коллективов, которые могут свергнуть чемпиона. Самим «столичным» до прогнозов особенного дела не было — куда больше их занимала церемония поднятия чемпионского баннера, запланированная до старта матча с «Брюинз». «Это, конечно, будет очень трогательный и эмоциональный момент. Кто-то, наверное, даже всплакнёт», — сказал Овечкин.

Гол, передача и триумф

Все опасения и предположения относительно неудачного старта «Кэпиталз» оказались безосновательны. «Вашингтон» не просто хорошо провёл первый матч, он полностью уничтожил крепкий «Бостон». «Медведи» во главе с великаном Харой, триумфатором «Селке Трофи» Бержероном, «крысой» Маршаном и опытным Раском смотрелись просто школьниками, трусливо оккупировав скамейку штрафников. Четыре большинства «Вашингтона» обернулись четырьмя голами в ворота Раска, который в этот вечер был явно не на высоте. Финский голкипер пропустил 5 шайб после 19 бросков, и на 28-й минуте матча уступил место в воротах Ярославу Галаку.

That pass. That shot. This team. #ALLCAPS #CapsBannerNight pic.twitter.com/dajEwNCvGA— Washington Capitals (@Capitals) 4 октября 2018 г. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял самое деятельное участие в несчастьях Раска в этот вечер. В начале второго периода россиянин напомнил всем, что его фирменный бросок с вершины правого круга изучили уже все, но ещё никто не придумал от него противоядия. Этот гол стал первым для Овечкина в сезоне и 608-м в карьере. В матчах открытия сезона Александр забил свой 10-й гол, и среди действующих хоккеистов Овечкин делит первое место с Патриком Марло . В списке лучших снайперов всех времён Овечкин вышел на 18-е место, которое делит со знаменитым форвардом «Детройта» и «Миннесоты» Дино Сисарелли.

Hey, @JohnCarlson74, that's not your spot. 🤔 #NHLFaceoff pic.twitter.com/kLDn8Kf2vT— NHL (@NHL) 4 октября 2018 г. Под конец второго периода «Бостон» остался втроём против пятерых соперников, и не воспользоваться такой прекрасной возможностью увеличить преимущество хозяева просто не могли. Раска вновь пробили мощным щелчком, но его автором стал не Овечкин, а единственный защитник в первой спецбригаде большинства «столичных» — Джон Карлсон . Капитан «Вашингтона» поучаствовал в комбинации результативной передачей.

«Not suck back to back» — такой слоган предложил Овечкин на новый сезон и первым начал его подтверждать на льду.