Взять Америку штурмом

Овечкин и Кузнецов стартуют в регулярном сезоне НХЛ

В ночь на 4 октября в США и Канаде стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В нем старт в основных составах команд возьмут сразу 40 хоккеистов из России. С ними связано очень много интересных интриг, но и без россиян примечательного в сильнейшей лиге мира хватает с избытком.

Какова мотивация «Вашингтона»

«Этот год получился очень хорошим. Сережка родился. Все, слава богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть. А так уже, можно сказать, есть все награды — и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть, — рассказал официальному сайту НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. — Остались Олимпийские игры — и все, можно заканчивать».

Впрочем, поклонникам команды не стоит паниковать раньше времени. «Кэпиталз» так долго шли к своему первому в клубной истории Кубку Стэнли и выиграли его тогда, когда этого уже никто не ждал.

Что бы ни говорил сейчас капитан, команда на самом деле настраивается на повторение успеха, и ее мотивация велика. Причин тому несколько.

Во-первых, как бы ни хотели в столице удержать Барри Троца, тренер не договорился о новом контракте, и теперь «Кэпс» будут выступать под руководством дебютирующего на такой должности Тодда Рирдена

В данном случае это команде даже в плюс, поскольку молодой специалист заряжен сам и не даст забронзоветь своим подопечным.

Да те и сами не расслабляются. Все лето мы слушали разные истории о том, что происходило с заветным Кубком Стэнли. Где он только не побывал и что с ним только не делали вашингтонцы, отвисавшие на полную катушку.

Но вот начался тренировочный лагерь, и тот самый человек, который добился в хоккее почти всего, появляется на публике еще более поджарым с виду, чем год назад, когда специально сбрасывал вес.

Да, Овечкин продолжает адаптировать свое тело к тому, чтобы показывать и в возрасте хорошо за 30 хоккей, который утвердил его в статусе суперзвезды.

Рядом с ним уже ту же «должность» примерил на себя соотечественник Евгений Кузнецов , которому точно мало одного Кубка Стэнли.

Кузя вытеснил из первой тройке Никласа Бэкстрема, что одновременно говорит и о мастерстве россиянина, и о уровне и глубине состава команды.

«Вашингтон» точно не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, но теперь у команды есть победный опыт и уверенность в себе, которые она приобретала весной через пот и кровь.

Голод «Питтсбурга»

Выход в плей-офф автоматически сделает «столичных» одним из главных фаворитов сезона, и хотя в Столичном дивизионе за него придется побиться, сомнений в успешности регулярного чемпионата для команды Овечкина, Кузнецова и Дмитрия Орлова немного.

Но борьба будет ожесточенной, в чем можно не сомневаться хотя бы из-за настроя «Питтсбурга». «Пингвинз» после двух подряд Кубков Стэнли уступили-таки своему извечному сопернику в полуфинале конференции, и теперь Евгений Малкин и Сидни Кросби решили, что пора возвращать главный трофей назад.

«Знаете, мы с Сидни Кросби поняли, что все еще молоды и имеем шанс на победу. Накануне мы говорили в самолете, что в этом году наша команда стала лучше. Мы подольше отдохнули, нам нужен Кубок обратно. Конечно, мы понимаем, что каждый год выигрывать не удастся. Что в лиге очень много хороших команд. Психологический аспект тоже, конечно, присутствует. Когда выигрываешь два раза подряд, тяжело показывать максимум в каждом матче, — это уже слова Малкина для портала НХЛ.

— Нам нужно, как говорится, отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. В прошлом году мы сделали шаг назад, теперь надо двигаться вперед».

«Коламбус» на распутье

Вообще, звучит угрожающе. Когда Джино и Кид Сид здоровы, они и так показывают доминирующий хоккей в лиге, а тут у них еще и повышенная мотивация. Можно ожидать совершенно огненного сезона от «пингвинов».

В тяжелой ситуации оказался еще один клуб Столичного дивизиона. В этом году «Коламбус Блю Джекетс», возможно, силен как никогда прежде, но будущее клуба весьма и весьма туманно.

Сергея Бобровского. Все дело в том, что «голубые мундиры» через год могут потерять разом двух своих главных (и единственных) звезд Артемия Панарина

У обоих истекает срок их контрактов, и оба не спешат подписывать новые, несмотря на все усилия генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена.

Что касается Панарина, то Хлебушек уйдет почти наверняка, поскольку хочет жить в одном из мегаполисов США. Какой бы ни была сильной команда в Коламбусе, сам город в Нью-Йорк или Лос-Анджелес превратиться не может.

По слухам, в таком решении Артемия велика роль его девушки Алисы Знарок (дочери знаменитого тренера), но сути дела это не меняет.

Что до Бобровского, то у него вроде бы претензий к месту проживания нет, но он хочет выиграть Кубок Стэнли и сомневается, что это удастся сделать с «Блю Джекетс», особенно если команда потеряет своего лучшего полевого игрока Панарина.

В любом случае, Кекяляйнен уже заявил, что не будет обменивать ни того, ни другого, и как бы ни сложилось лето, этот сезон россияне проведут в составе «голубых мундиров», а значит, Джон Торторелла сможет выжать из весьма перспективной команды максимум.

Вот только каким он будет в дивизионе, где помимо «Вашингтона» и «Питтсбурга» есть еще задорный, молодой и уже очень сильный «Нью-Джерси Девилз» с обладателем «Харт трофи» (приза самому ценному игроку лиги) Тэйлором Холлом и бравая «Филадельфия Флайерз» с первой парой монструозных молодых защитников Шейн Гостисбеер — Иван Проворов

Кстати, в состав «Филли» пробился через тренировочный лагерь 21-летний российский форвард Михаил Воробьев , который не впечатлил в прошлом сезоне в фарм-клубе «летчиков» «Лихай Вэлли».

Статистами в дивизионе выглядят разве что две нью-йоркские команды. У «Рейнджерс» началась масштабная перестройка, в которой пока не видно, какой хочет видеть команду руководство. В любом случае, сейчас она выглядит слишком слабой для реальной борьбы за плей-офф, так что остается только пожалеть нападающих Владислава Наместникова Павла Бучневича , но последний хотя бы играет в первом звене.

Атлантика под кленовым листом

Ну а «Айлендерс» лишились своего капитана Джона Тавареса , уставшего не решать никаких задач и выбравшего новый виток карьеры. Без него из «островитян» словно выпустили воздух. Никаких надежд на грядущий чемпионат нет.

В Атлантическом дивизионе наметилась новая династия. Возможно, сейчас говорить так преждевременно и самонадеянно, но проект, планомерно выстраиваемый в «Торонто» впечатляет.

Что все у «Мэйпл Лифс» серьезно, стало понятно пару лет назад, когда наставником команды назначили Майка Бэбкока, которого большинство специалистов считают лучшим главным тренером в мире.

И вот теперь «кленовые листья» смогли выиграть борьбу за Джона Тавареса, который станет действительно фантастическим усилением для уже и без того очень серьезного коллектива.

Учитывая, что сам Таварес родом из Торонто и в детстве спал на постельном белье «Мэйпл Лифс», у сине-белых уже было преимущество над конкурентами, но ведь и сам игрок будет максимально заряжен на льду.

В симуляции сезона, которую ежегодно проводит перед началом реального регулярного чемпионата компания EA Sports в своей игре NHL, именно «Торонто» стал обладателем Кубка Стэнли.

Для нас же эта команда будет еще более интересной, чем раньше, ведь вдобавок к уже закрепившемуся за океаном Никите Зайцеву в состав смог пробиться еще один российский защитник Игорь Ожиганов

Новая ступень Кучерова

При этом прямо сейчас «Торонто» не выглядит главным фаворитом в дивизионе хотя бы из-за наличия в нем «Тампа-Бэй».

Никаких сомнений в успешном для команды регулярном чемпионате, если лидеры (например, Стэмкос) избегут серьезных травм, нет.

И сейчас к тому же все ждут прогресса от двух молодых российских звезд Кучерова и Василевского. На секундочку, речь идет о парнях, один из которых весь сезон боролся за звание лучшего бомбардира лиги, а другой едва не выиграл «Везина трофи» (приз лучшему вратарю чемпионата).

Но Никита и Андрей действительно могут и даже должны добавить. В прошлом сезоне оба не смогли выдержать заданный в начале сезона темп и концовку, по меркам их нынешних суперзвездных статусов, завалили.

«Мишки», «ураганы» и все остальные

Сложно представить, кто сможет остановить фантастически сбалансированную и классную дружину Джона Купера в плей-офф, если на этот раз ребята проведут ровный сезон, ведь «молния» и так уступила «Вашингтону» лишь в седьмом матче финала конференции.

Среди других команд дивизиона наиболее весомыми кажутся заявки на плей-офф со стороны «Бостона», «Каролины» и «Флориды».

«Харрикейнз» же смогли за несколько лет собрать очень быстрый и талантливый молодой коллектив, которому в прошлом сезоне немного не хватило опыта.

Валентина Зыкова. Не факт, что хватит сейчас, но команда из Роли будет безусловным претендентом на выход в Кубок Стэнли. Ну а нам особенно будет интересно наблюдать за связкой юных россиян Андрея Свечникова

«Пантерз» обладают вполне боевым составом, одним из лидеров которого является Евгений Дадонов , и откуда не выпадает другой российский форвард Максим Мамин

В прошлом сезоне «Флориде» не хватило очка для выхода в плей-офф, и команда в целом готова шагнуть выше.

Чего не скажешь о «Монреале» и «Оттаве», погрязших — один в перестройке, другая в не пойми чем. И те, и другие слабы, и «Канадиенз» не поможет Никита Щербак , которого, кстати, планируют обменять. Вряд ли пока стоит чего-то серьезного ждать и от еще одного аутсайдера конференции «Баффало» — Джеку Айкелу пока не собрали необходимую для побед свиту.

Не дорос до больших побед и даже до плей-офф пока что перестраивающийся после эры Никласа Лидстрема, Павла Дацюка и только завершившего этим летом карьеру Хенрика Зеттерберга «Детройт». В «Ред Уингз» мы будем следить за братом Андрея Свечникова — Евгением. Правда, начало сезона он пропустит из-за травмы.

Возвращение Ковальчука

Главной российской интригой Западной конференции стало, конечно, возвращение в сильнейшую лигу мира Ильи Ковальчука.

Наш форвард-ветеран думал над тем, в какую команду-контендера прийти, и в итоге оказался в «Лос-Анджелесе», очевидно, решившим пойти по пути «Сан-Хосе».

«Кингз» собрали опытную и мощную команду, которая должна показать результат. Многие из этого состава уже выигрывали Кубок Стэнли, но последние удачные сезоны были давненько.

Предсезонка у «королей» откровенно не получилась (семь поражений в восьми выставочных встречах), а Ковальчуку пока никак не могут найти оптимальную тройку в равных составах.

Тихоокеанский омут

И ни у кого из них нет наших соотечественников в составе!

Кроме «Кингз» российский хоккеист есть только в ростере «Ванкувера». В составе «Кэнакс» закрепился молодой Николай Голдобин . Вот только «косатки» перестраиваются после завершения карьер братьев Сединов, и претендуют разве что на приз лучшему новичку для шведского суперталанта Элиаса Петтерсона.

В этом дивизионе безоговорочным фаворитом выглядит, конечно, выменявший у «Оттавы» Карлссона «Сан-Хосе», а «Анахайм» где-то рядом. Остальные же могут как выстрелить, так и провалиться.

Тарасенко против Радулова

В Центральном дивизионе российский легион куда обширнее, и даже суперзвезд из нашей страны целых две.

Речь, конечно, а снайпере «Сент-Луиса» Владимире Тарасенко и зажигалке «Далласа» Александре Радулове. Причем им будут помогать соотечественники Иван Барбашев у «Блюз» и Валерий Ничушкин у «Старз».

И «музканты», и «звезды» очень хотят выдать мощный сезон. Для этого первые подписали наконец достойного центра под Тарасенко — Райана О'Рэйлли. Ну а в Техасе есть самое острое звено лиги: Джейми Бенн Тайлер Сегин — Александр Радулов.

Правда, фавориты в дивизионе другие. Это те же, кто разбирался между собой и в регулярке, и в плей-офф прошлого сезона.

«Нэшвилл Предаторз» и «Виннипег Джетс» (в защите играет Дмитрий Куликов ) обладают мощнейшими составами с поставленной классной и эффективной игрой. Чтобы они провалили сезон и не вышли в Кубок Стэнли, должно произойти что-то экстраординарное.

На этом фоне грустно за недавнего претендента на звание команды-династии «Чикаго Блэкхоукс». «Черные ястребы» сдали и остро нуждаются в перестройке, но никак на нее не решатся. Вместе с командой, к сожалению, регрессирует и российский центр Артем Анисимов , вылетевший из топ-6. Откровенно говоря, предпосылок для выхода чикагцев в плей-офф особо нет.