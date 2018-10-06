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Ковальчук заявил о «чумавой ауре» Путина
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Ковальчук рассказал про «чумовую ауру» Путина 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук рассказал про общение с президентом России Владимиром Путиным, передает "Советский спорт".
Российский форвард отметил, что хотел бы чаще встречаться с главой государства.
"Не знаю, сколько раз встречался с Путиным, но хотелось бы чаще. Бывало, общались. Немного, конечно, но общались. Всегда приятно пообщаться с руководителем страны, особенно с такой глыбой, машиной. Это человек-монстр. У него какая-то чумовая аура, энергетика, поэтому очень круто", — сказал Ковальчук в интервью каналу "Игра в тело" на YouTube.
Ранее сообщалось, что Путин высказался о грядущем молодежном чемпионате мира по хоккею в Новосибирске.
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