Ковальчук заявил о «чумавой ауре» Путина

Ковальчук рассказал про «чумовую ауру» Путина

Российский форвард отметил, что хотел бы чаще встречаться с главой государства.

"Не знаю, сколько раз встречался с Путиным, но хотелось бы чаще. Бывало, общались. Немного, конечно, но общались. Всегда приятно пообщаться с руководителем страны, особенно с такой глыбой, машиной. Это человек-монстр. У него какая-то чумовая аура, энергетика, поэтому очень круто", — сказал Ковальчук в интервью каналу "Игра в тело" на YouTube.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о грядущем молодежном чемпионате мира по хоккею в Новосибирске.