Россиянину Свечникову предрекли большое будущее в НХЛ

Транер "Каролины" отметил высокий уровень и перспективы 18-летнего хоккеиста.

"Это отличный парень. Ему надо многому научиться, но он хочет учиться. В этой лиге его ждет большое будущее. Надо просто не забывать, насколько он молод. Мне и самому стоит об этом помнить", — заявил Бриндамор на официальном сайте НХЛ.

Ранее сообщалось, что Свечников оформил свое первое результативное действие в НХЛ.