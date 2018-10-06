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Свечникову предрекли большое будущее в НХЛ
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Россиянину Свечникову предрекли большое будущее в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Род Бриндамор прокомментировал игру российского нападающего команды Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекетс", передает "Советский спорт".
Транер "Каролины" отметил высокий уровень и перспективы 18-летнего хоккеиста.
"Это отличный парень. Ему надо многому научиться, но он хочет учиться. В этой лиге его ждет большое будущее. Надо просто не забывать, насколько он молод. Мне и самому стоит об этом помнить", — заявил Бриндамор на официальном сайте НХЛ.
Ранее сообщалось, что Свечников оформил свое первое результативное действие в НХЛ.
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